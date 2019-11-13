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أخبار العالم

هل يتولى سعد الحريري تشكيل حكومة لبنان مجددا..تعرف على آخر التطورات

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 04:30 م
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت قناة "OTV" اللبنانية أن المشهد الحكومي في لبنان اقترب من التبلور، حيث سيتم الإعلان عن ملامحها ما بين اليوم الأربعاء وغدا الخميس، في محاولة لاحتواء التظاهرات.

ونقلت القناة عن مصادر من بيت الوسط قولها إن رئيس حكومة تسيير الأعمال سعد الحريري ينتظر جوابا بشأن الطرح الذي تقدم به بشأن حكومة من الاختصاصيين.

وأضافت أن هناك تكثيفا في الاتصالات للاتفاق مع الحريري على مرشح لتكليفه، في الوقت الذي تتجه فيه الاحتمالات إلى أن الحريري سيعتذر عن تشكيل الحكومة، إلا أن احتمال توليه لا يزال قائما.

وكان نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني قد جدّد مطالبته بالإسراع في تشكيل حكومة جامعة قادرة على تحقيق أمنيات اللبنانيين.

وكان الرئيس اللنباني ميشال عون قد أعلن تمسكه بوزير الخارجية جبران باسيل على الرغم من مطالبات الشارع اللبناني برحيله، وأنه التمس ترددا من سعد الحريري بشأن تولي المنصب مجددا.

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