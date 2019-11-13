الأكياس البلاستيك والريحان .. أفضل وسيلة للتخلص من الذباب السوداني

قال الدكتور الحسيني عوض عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين ورئيس لجنة حقوق الحيوان، إن الذباب المنتشر في الجو يتسبب في بعض الأمراض وتناقلها بين البشر، كأمراض الجهاز الهضمي، والتنفسي، والأمراض الصدرية والجلدية وحدوث الالتهاب الرئوى والشعبي، موضحا أن تقديرات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن الذباب قد ينقل حوالي 65 مرضًا.



وأكد الحسيني في تصريحات لـ "صدي البلد"، أنه أنتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية كثير من التساؤلات حول انتشار ذباب يهاجم المنازل واطلق عليه اسم" الرزل"، مضيفًا ان هذا النوع من الذباب قادم من دولة السودان.



وأوضح عضو المجلس، أنه يمكن الوقاية من الأمراض التى ينقلها الذباب باتخاذ بعض التدابير والاحتياطات الوقائية لمنعه من دخول المنزل، مشيرا إلى أن أفضل طرق التخلص من الذباب السودانى تتمثل في:



- استخدام الريحان لطرد الذباب:-



هناك بعض النباتات ذات الرائحة القوية التي لا يحبها الذباب، والأكثر شيوعًا هو الريحان، كما أن له أيضًا خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات تخلق بيئة صحية لمنزلك، ما عليك سوى وضع نبات الريحان في أي مكان في المنزل ، ويفضل أن يكون ذلك بالقرب من أي نافذة مفتوحة لردع الذباب.



- الزيوت الأساسية :



الذباب يكره تماما رائحة الزيوت الأساسية، خاصة رائحة اللافندر وزهرة الأوكالبتوس، وقد استخدم زيت اللافندر لعدة قرون كرادع للحشرات، يمكنك عمل بخاخ خليط من زيت اللافندر مع زيت جوز الهند وبخ الذباب به أو المنزل بصفة عامة.



- أكياس المياه البلاستيكية:-



هذه خدعة ذكية لصد الذباب المزعج، تعليق كيس مليء بالمياه خارج النوافذ والأبواب المفتوحة يمكن أن يردع الذباب بسبب الطريقة التي ترى بها الذبابة، نظرًا لوجود عدد كبير من العدسات في كل عين ، فإن هذا يمنحهم القدرة على اكتشاف أنماط الضوء والحركة، ويعكس كيس الماء الضوء في كل مكان وبالتالي يربك الذباب ويسبب لهم الابتعاد.



كل ما تحتاجه هو كيس من البلاستيك كبير، املأها حتى 2/3 بالماء واربطها برباط حول الجزء العلوي مع التأكد من أنها ضيقة وغير قادرة على الانزلاق.



ضع الكيس خارج أي فتحات مثل الأبواب أو النوافذ المفتوحة.



الكافور:



الكافور هي طريقة طبيعية أخرى للتخلص من الذباب، حيث أن له رائحة قوية للغاية مثل الريحان، كما يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات وكذلك ردع الحشرات ويأتي من خشب شجرة الكافور.