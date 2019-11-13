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رياضة

الجنايني يحضر مباراة المنتخب الأوليمبي والكاميرون.. ونائبه للقاء مصر وكينيا

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 05:06 م
اللجنة الخماسية لاتحاد
اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة
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يسرى غازى
قرر عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة حضور مباراة المنتخب الأوليمبي أمام الكاميرون التى سوف تقام فى الثامنة مساء غد الجمعة على ملعب استاد القاهرة.

ويتصدر منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بعد الفوز على مالي 1-0 والتغلب على غانا بنتيجة 3-2.

فيما يتوجه الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية إلى الإسكندرية لحضور مباراة منتخب مصر الأول أمام كينيا على ملعب استاد برج العرب فى مستهل مشاركة الفراعنة الكبار فى تصفيات أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون. 

يذكر أن منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب سوف يلتقى غدًا الجمعة نظيره منتخب الكاميرون فى الجولة الثالثة بالدور الأول فى نهائيات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما.
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