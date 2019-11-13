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برلمان

محلية النواب توصي بحل فوضى الباعة بمحيط محطة رمسيس

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 06:27 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، محافظة القاهرة وحى الأزبكية، والجهات المعنية، بالتصدى والتعامل على أرض الواقع لانتشار الإشغالات والباعة الجائلين بمنطقة رمسيس ومحيط محطة سكة حديد مصر، وسرعة تطوير المنطقة وإعادة النسق الحضارة فيها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم، لمتاقشة طلب إحاطة بشأن تدهور الحالة العامة لمحيط منطقة محطة قطار رمسيس بمحافظة القاهرة، وطلب إحاطة آخر بشأن انتشار الأسواق الشعبية بمحيط خطوط السكك الحديدية بمختلف المحافظات.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "ننتظر من حى الأزبكية بعد إقرار من اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب محافظ القاهرة، واللواء يحيى عبد الكريم، ممثل وزارة الداخلية، أن يكون هناك حل عاجل فى تنظيم شكل هذا المكان، وباللنسبة لمسالة وجود أكشاك، فنائب المحافظ عقب بأنه توجد تراخيص لها، فرغم أن الأكشاك تبيع السلع لعدد من الجهات تقوم بدور وطنى، إلا أن التطبيق الفعلى أفرز استياء لدى المواطنين وتساؤل، لماذا نشوه النسق الحضارى، فلازم نشوف حلها لها، ولا نلغيها بل نحييى هذه الفكرة، واللجنة ستنزل فى هذه المنطقة لمعاينة الوضع على أرض الواقع".

كما أوصت اللجنة بتوجيه وزير التنمية المحلية بإصدار كتاب دورى للمحافظات بإجراء حصر شامل للأسواق العشوائية بأنواعها المختلفة بما فيها الباعة الجائلين، على مستوى الوحدات المحلية بمستوياتها، وتقديم هذا الحصر للجنة فى جلستها القادمة يوم 24 ديمسمبر 2019.

كما وجهت اللجنة وزارة التنمية المحلية بالتنسيق لعقد ورش عمل تضم قيادات ومتخصصين من وزارات الإسكان والأوقاف والعدل والداخلية والزراعة والرى والمالية والتخطيط، وتستعين باتحاد الغرف التجارية، وهيئة سلامة الغذاء، وجهاز حماية المستهلك، لمناقشة ودراسة رؤية شاملة للتعامل مع مشكلة الباعة الجائلين والأسواق والمواقف العشوائية.
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