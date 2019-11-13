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عددها 20 ألفًا | شروط التقديم لوحدات الإعلان الـ12 لـ الإسكان الاجتماعي | شاهد

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 06:28 م
الإسكان الإجتماعي
الإسكان الإجتماعي
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هاني حسين
قال صلاح حسن نائب رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، تعليقا على شروط الإعلان الـ12 لوحدات الإسكان الإجتماعي، :" من اهم الشروط ان تكون سن المتقدم من 21 إلى 50 عاما ومن محدودي الدخل، ولا يزيد دخل الأعزب على 4200 شهريا ودخل الأسرة لا يزيد على 5700 جنيه شهريا ولا يستفيد من أي شقة أو دعم مسبق، وأن يكون من العاملين أو المقيمين من المحافظة المطروح بها وحدات الإسكان الإجتماعي".

وأضاف صلاح حسن في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" نتوقع أن يكون هناك إقبال كبير على التقدم لشراء وحدات الإسكان الاجتماعي، ومن تنطبق عليه الشروط يتقدم ويشتري كراسة الشروط من أي مكتب بريد مميكن ويشتريها ببطاقة الرقم القومي".

وتابع صلاح حسن:" كراسة الشروط بها كل الإجراءات والمستندات واستمارة الحجز، ولدينا في الإعلان الـ 12 ما يقرب من 20 ألف وحدة سكنية على مستوى 7 محافظات في وجه بحري ومحافظة في وجه قبلي".
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