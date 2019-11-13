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منوعات

عمل من المنزل وإجازة للمدارس.. الهند تعلن خوفها على حياة المواطنين

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 06:43 م
طلاب بالهند
طلاب بالهند
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أماني إبراهيم
أمرت هيئة مكافحة التلوث بتكليف من المحكمة العليا في الهند، اليوم الأربعاء، بإغلاق المدارس في العاصمة الهندية نيودلهي وعدد من المدن المجاورة، لمدة يومين بسبب تزايد نسب التلوث الذي أدى إلى إعلان حالة الطوارئ.

ووفقا لموقع نيوز 18 الهندي فقد نصحت الهيئة المركزية لمكافحة التلوث (CPCB) الناس بتجنب الخروج في الهواء الطلق والعمل من المنزل.

وقالت هيئة تلوث البيئة (الوقاية والسيطرة) في خطاب لها أنها أخذت في الاعتبار، إمكانية تعرض حياة الأطفال للخطر وأوصت بضرورة إغلاق جميع المدارس لليومين المقبلين.

وقال نائب رئيس الوزراء مانيش سيسوديا في تغريدة "بالتزامن مع تزايد نسبة تلوث الهواء الناجم عن حرق القش في ولاية أوتار براديش، قررت حكومة دلهي إغلاق المدارس لمدة يومين والعمل قدر المستاع من المنزل".

وتتم فرض الحظر على عمل المصانع الملوثة للهواء حتى يوم 15 نوفمبر، وكانت قد حظرت المحكمة العليا أنشطة البناء والهدم في عدة مناطق في الرابع من نوفمبر الجاري.
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