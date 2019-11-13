ابنة رانيا فريد شوقي تثير الجدل من جديد بهذه الصور

نشرت ملك عوض (ابنة الفنانة رانيا فريد شوقي)، عدة صور لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، لتخطف بها الأنظار وتثير الجدل بين متابعيها.



وظهرت ملك عوض، في الصور بملابس رياضية، إذ تعمل (موديل) للأزياء، ولاحظ متابعوها الشبه الكبير بينها وبين والدتها.



وكانت ملك عوض، ظهرت للمرة الأولى مع والدتها في شهر أكتوبر الماضي، بعدما انتشرت صورتهما بشكل مكثف على السوشيال ميديا، إذ خطفت الأنظار إليها في أول ظهور لها، ولاحظ رواد مواقع التواصل، التشابه الكبير بين الأم وابنتها.



ظهرت ملك مع والدتها رانيا فريد شوقي، للمرة الأولى في عرض أزياء أيمن لحموني، الذي أقيم منذ أيام بأحد الفنادق الكبرى في مصر.