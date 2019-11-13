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مرأة

أحدث ظهور | إيمان العاصي تتسوق بالكاجوال

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 08:07 م
ايمان العاصي
ايمان العاصي
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رشا عوني
نشرت الفنانة إيمان العاصي صور جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور و الفيديوهات أنستجرام، لتشارك جمهورها بأحدث إطلالتها .

وظهرت إيمان العاصي بلوك كالجوا بسيط أثناء تسوقها، حيث اختارت بنطال جينز وتي شيرت أبيض، مع حذاء رياضي أبيض، وتسريحة شعرها القصير ، ولم تتكلف في المكياج بل ظهرت بإطلالة طبيعية .

يذكر أن أخر أعمال الفنانة ريم البارودي، مشاركتها في مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الثالث، في حكاية كله بالحب .

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