أحدث ظهور | إيمان العاصي تتسوق بالكاجوال





نشرت الفنانة إيمان العاصي صور جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور و الفيديوهات أنستجرام، لتشارك جمهورها بأحدث إطلالتها .وظهرت إيمان العاصي بلوك كالجوا بسيط أثناء تسوقها، حيث اختارت بنطال جينز وتي شيرت أبيض، مع حذاء رياضي أبيض، وتسريحة شعرها القصير ، ولم تتكلف في المكياج بل ظهرت بإطلالة طبيعية .يذكر أن أخر أعمال الفنانة ريم البارودي، مشاركتها في مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الثالث، في حكاية كله بالحب .