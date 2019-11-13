ظهرت بـ النقاب.. مذيعة الحدث اليوم تثير الجدل على السوشيال ميديا

أثارت المذيعة السعودية منى الطوير، حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا)، بعد ظهورها على قناة الحدث اليوم المصرية، وهي ترتدي النقاب، في سابقة هي الأولى وغير مُعتاد عليها على القنوات المصرية.





وظهرت منى الطوير، برفقة مذيع مصري، على القناة المصرية «الحدث اليوم»، مُعلنة عن تقديم برنامج لها بعنوان «قهوة عربي» على الهواء مباشرة.





وأشادت منى الطوير، في حديثها المُتلفز، بـ التطوّر الذي تشهده المملكة العربية السعودية وهيئة الترفيه، مشيرة إلى أن حديثها عن الهيئة يأتي لاستهداف جمهور الوطن العربي والتأكيد على تطوير المملكة.



