تحويل 6 مصابين في حريق عزبة المواسير لمستشفى كفر الدوار لخطورة حالتهم

أكد الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بالبحيرة تحويل ٦مصابين من مصابى حريق عزبة المواسير من مستشفى إيتاى البارود إلى المستشفى العام بكفر الدوار نظرا لاصابتهم بحروق من الدرجتين الأولى والثانية.



واستقبل قسم الحروق بالمستشفى العام بكفر الدوار ٦مصابين من ضحايا حريق عزب المواسير الذى نشب بالمجرى المائى الواقع على طريق قرية معنيا وعزبة المواسير بدائرة مركز إيتاى البارود.



والمصابون هم: "علاء على سعد راشد ٢٥ سنه مصاب بحروق متعددة بالجسم ١٠٠ % ، محمد صلاح عبد الهادى ٣٠ سنة ، مصاب بحروق متعددة بالجسم ١٠٠ % ، رمضان السيد عيد ٤٥ سنة مصاب بحروق بالذراعين والقدمين بنسبة ٤٠ % ، محمد عبد التواب على ٤٥ سنة مصاب بحروق بالذراعين والقدمين ٦٥ % ، محمود محمد الشحات ١٨ سنه مصاب حروق بالذراعين والقدمين بالظهر ٢٠ %. وتم تحويلهم لمستشفى كفر الدوار العام إثر إصابتهم بحروق من الدرجتين الأولى والثانية بأماكن متفرقة بالجسم.



وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عن وفاة 6 أشخاص وإصابة ١٥، إثر حادث اشتعال حريق نتيجة تسرب غاز بعزبة المواسير، التابعة لإيتاي البارود في محافظة البحيرة.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم الدفع بـ٢٠ سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحادث حيث تم نقل المصابين إلى مستشفيات كفر الدوار العام وإيتاي البارود ودمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم.



