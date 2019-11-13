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فن

فستان قصير.. ابنة أصالة تلفت الأنظار في أحدث ظهور

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 11:38 م
أصالة نصري وابنتها
أصالة نصري وابنتها شام الذهبي
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سعيد فراج
نشرت شام الذهبي - ابنة النجمة السورية أصالة نصري، صورا لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها بدار الأوبرا المصرية، خلال كواليس حفل والدتها أمس الثلاثاء، في ختام الدورة الـ 28 لمهرجان الموسيقى العربية.

وظهرت شام الذهبي، في الصور مرتدية فستان سهرة أسود وقصيرا وبأكمام طويلة، لتلفت به الأنظار حولها، وتحصد الكثير من الإعجابات.

يشار الى ان أصالة، اختتمت حفلها أمس على المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية، في حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28 بأغنية "خانات الذكريات"، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وقدمت أصالة، العديد من الأغاني من بينها: "مبقاش سر"، و"بناء على رغباتك"، و"بنت أكابر"، بينما أشعلت المسرح بأداء أغنيتها الشهيرة "يا عالم"، حيث قام الجمهور بالتصفيق بمجرد غنائها أول كلمة منها.
فستان قصير.. ابنة أصالة تلفت الأنظار في أحدث ظهور
فستان قصير.. ابنة أصالة تلفت الأنظار في أحدث ظهور
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