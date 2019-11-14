كهربا يقود هجوم المنتخب الأول أمام كينيا اليوم ببرج العرب

يواجه المنتخب الأول نظيره الكيني مساء اليوم الخميس في استاد برج العرب في مباراة الجولة الأولى لـ التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون.



ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء على استاد برج العرب وستذاع عبر قناة أون سبورت.



وأكد الجهاز الطبي لمنتخبنا الوطني بقيادة الدكتور محمد أبو العلا عدم جاهزية محمد صلاح الطبية لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر، بعد الكشف عليه والفحوصات المكثفة والتأكد من تواجد آثار الإصابة التي لحقت به مؤخرا.



ويرصد موقع صدى البلد التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر امام كينيا :



حراسة المرمى: محمد الشناوي.



خط الدفاع: عبدالله جمعة – ( رامي ربيعة) – محمود علاء – أحمد فتحي.



خط الوسط: محمد النني – طارق حامد.



خط الوسط الهجومي: محمود تريزيجيه – محمد مجدى افشة – حسين الشحات.



خط الهجوم: (كهربا) .