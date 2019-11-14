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توك شو

نصائح غذائية للرياضيين لتجنب مخاطر المنشطات والأدوية الكيميائية.. فيديو

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 11:33 ص
صالات الجيم
صالات الجيم
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قسم التوك شو
قال الدكتور مصطفى سارى استشارى التغذية وعلاج السمنة ان الإنسان لابد أن يحافظ على الجسد، موضحًا ان الأكل والشرب يعتمد في تكوينه على بروتين ومعادن وفيتامينات لأنه الوقود الخاص للجسم .

وأضاف الدكتور مصطفى سارى فى حواره ببرنامج " 8 الصبح " المذاع على قناة " دي ام سي " ان الإنسان خلق بهرمونات متوازنة جدا فأى خطأ فيها يؤدي الى خطورة كبيرة لافتًا إلى ان الشباب اليوم يعتمد على منشطات، وأصبحت بدائل غذائية مصنعة هرمون النمو وغيرها من الهرمونات لتزويد الطاقة والعضلات .

وأشار استشارى التغذية وعلاج السمنة إلى ان المنشطات والادوية الكيميائية تعمل على تكبير حجم الجسم فجأة موضحة أنها شكل بدون كفاءة مما تؤدى إلى زيادة الوزن وضعف القلب وخلل بجميع هرمونات الجسم .

وأكد استشارى التغذية وعلاج السمنة ان البروتينات المختلفة تتحول الى كولسترول موضحًا انها تسبب جلطات أو تصلب شرايين وانخفاض حاد فى الدورة الدموية نتيجة تضخم حجم العضلة .

وتابع: ان الغرض من ذلك ان الثقافة الرياضية لتكوين جسم جديد لم تكن موجودة بشكل جيد موثوق به بـ "صالات الجيم" ويتم استغلال الشباب والاستخفاف بعقولهم وعدم وعيهم للتجارة والربح .

وأكد أن أفضل طريقة لتكبير العضلات "بلدى" بالتمارين والأوزان العادية (مكونات جسم الإنسان من مكونات أكلة) وليس الهرمونات والمنشطات والبدائل الغذائية المصنعة .
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