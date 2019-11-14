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متحدث الرئاسة: مصر والإمارات تؤسسان منصة استثمارية بقيمة 20 مليار دولار

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 11:25 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد
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كـريـم الـخـطـيـب
صرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بان الإمارات ومصر تؤسسان منصة استثمارية بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار المشترك.

وأكد السفير بسام راضي أن المنصة الاستثمارية المشتركة في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجلات والأصول، مشيرا إلى أن الشراكة مع الامارات تهدف لتأسيس مشاريع استراتيجية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي توجه أمس الأربعاء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وقال السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان زيارة الرئيس للإمارات تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يربط الدولتين من علاقات تعاون استراتيجية متشعبة على كافة الأصعدة، وحرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.

واضاف المتحدث الرسمي ان الرئيس سيبحث خلال الزيارة، مع شقيقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، فضلًا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا العربية والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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