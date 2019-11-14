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حوادث

ضبط شخصين بحوزتهما 10 آلاف قرص مخدر بالدقهلية

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 12:48 م
أقراص مخدرة
أقراص مخدرة
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين وبحوزتهما 10 آلاف قرص مخدر بقصد الاتجار بالدقهلية.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام أحد العناصر الإجرامية (صاحب محل قطع غيار ومقيم بمحافظة الدقهلية) بالاتجار فى العقاقير المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائه، متخذًا من دائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم ضبطه وبصحبته (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة دمياط) حال استقلالهما سيارة ملاكى فى كمين أُعد لهما بدائرة مركز شرطة شربين وبحوزتهما (10 آلاف قرص مخدر لعقار التامول - مبلغ مالى – 2 سلاح أبيض - 2 هاتف محمول).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار بالمواد المخدرة.
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