بـ الجلد الأحمر.. ياسمينا العلواني تبهر متابعيها

شاركت المطربة الشابة ياسمينا العلواني، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة صباحية أنيقة.



وظهرت ياسمينا العلواني، بتوب أسود وجاكيت جلد باللون الأحمر وبنطلون جينز، واعتمدت على ترك شعرها بطريقة جذابة وملائمة لها.



ووضعت ياسمينا، لمسات هادئة من الميكب بجانب وضعها العدسات الاصقة، وأبرزت جمال وجنتيها بالبلاشر، ولم تتكلف في اقتناء الإكسسورات واكتفت بسلسلة رقيقة لإكمال إطلالتها.