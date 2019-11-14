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رياضة

20 لاعباً في قائمة فريق بورفؤاد لمواجهة القناة بـ كأس مصر

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 01:08 م
فريق بورفؤاد
فريق بورفؤاد
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عبدالله هشام
أعلن طارق الصاوي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بورفؤاد قائمة فريقه والمكونة من 20 لاعباً للسفر إلى الإسماعيلية عصر اليوم لمواجهة نظيره فريق القناه الشقيق في الثانية إلا ربع ظهر غد الجمعة بالدور التمهيدي الثاني من كأس مصر بملعب القناة القديم بالإسماعيلية.

وجاءت قائمة نادي بورفؤاد كالتالي: ايهاب كمال، حسن ثروت، أحمد مسعد، محمد اسماعيل، ابراهيم ايكا، احمد عيد مصباح، محمد موافي ، محمد لطفي، ياقوت الخضيري، غريب حشمت ، احمد مجدي الروسي، احمد فرج، محمد عبد الله ، محمود عماد، اسماعيلا كوندا ، محمد البغدادي ، محمد متعب ، محمود الخميسي، احمد ابو دنيا، محمد حماصه .

ويلعب فريق بورفؤاد في دوري القسم الثالث ويحتل المركز الثاني برصيد 12 نقطة بينما يلعب القناة في دوري القسم الثاني ويحتل المركز الرابع برصيد 8 نقاط 
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