ثريا محمد نجمة سلة الأهلي: فخورة بلقب كليوباترا

ابدت ثريا محمد، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، سعادتها بحصولها علي جائزة أفضل لاعبه مع منتخب ٣*٣ في بطولة إفريقيا التي فاز بها المنتخب الوطني.



وقالت أنها سعيدة بلقب كليوباترا الذي أطلقه عليها الاتحاد الدولي للسلة، وهو لقب جديد، كما أنها فخورة بالأداء الذي منحها هذا اللقب.



وأضافت: المنتخب الوطني قدم بطولة جيدة رغم المشاركة بـ3 لاعبات فقط بدلا من 4، وهو ما أثر علينا في بداية البطولة، لكننا بذلنا مجهودا مضاعفا، ونجحنا في الصعود للمباراة النهائية والتتويج باللقب.



وأوضحت: خسرنا من منتخب مالي في دوري المجموعات، لكننا تمكنا من الفوز في المباراة النهائية، وهذا أمر جيد، خاصة أن منتخب مالي يعد من أفضل الدول الإفريقية في كرة السلة خلال الفترة الأخيرة.



واشارت ثريا إلى أن الأهلي كان «وش السعد» عليها منذ انتقالها إلى صفوفه قبل موسم ونصف، حيث حققت معه العديد من البطولات، وسعيدة بالأداء ورد فعل الجماهير والمسئولين عقب فوزها مع المنتخب بالبطولة الإفريقية ، وتسعى للاستمرار في تقديم هذا الأداء طوال الموسم، لتحقيق المزيد من البطولات مع الأهلي والمنتخب.



واختتمت ثريا تصريحاتها بالتأكيد على أن الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي يستعد، بقوة لمباراة سبورتنج المقرر لها 21 نوفمبر الجاري في ربع نهائي دوري المرتبط، وهي تعتبر مباراة الموسم نظرا لقوة المنافس.