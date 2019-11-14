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رياضة

طاقم مصري يدير لقاء تونس وليبيا غدا في تصفيات أمم الكاميرون 2021

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 04:07 م
مباراة تونس وليبيا
مباراة تونس وليبيا
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يسرى غازى
يدير غدا الجمعة طاقم تحكيم مصري مباراة تونس وليبيا المقرر إقامتها على استاد الملعب الأولمبي برادس في إطار الجولة الأولى بتصفيات بطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وضم طاقم التحكيم المصري كلا من: الدولي محمود البنا وثنائي المساعدين سمير جمال وأحمد توفيق طلب والدولى ابراهيم نور الدين حكما رابعا.

يذكر أن المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله يستضيف فى نفس الموعد مباراة المغرب وموريتانيا التى تقام فى نفس المجموعة بالتصفيات المؤهلة للبطولة الإفريقية.

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