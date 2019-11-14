رجعت زي 2010.. 100% نسبة الإشغال السياحي بالأقصر في أعياد الكريسماس

" مدينة الأقصر" أكثر المدن السياحية التى تتاثر بالأحداث التي تشهدها البلاد سواء بالسب او الايجاب ولكن بمجهودات الدولة وصناع القرار رفعت نسبة الاشغال السياحي وشهد القطاع انفراجة كبري ووصلت نسبة الحجوزات الى 100% في الفنادق الثابتة والعائمة



وقال الخبير السياحي " محمد عثمان " رئيس لجنة التسويق السياحي بالاقصر هناك بشرة خير فى هذا الموسم السياحي الجديد خاصة تزامنا مع احتفلات الكريسماس بنهاية العام الحالى حيث وصلت نسبة الاشغال السياحي بالفنادق العائمة والثابتة الى 100% وان هذا الموسم هو الافضل على مر السنوات الماضية ، حيث شهد إقبال كبير من قبل السائحين حول العالم ، وذلك بمجهودات صناع السياحة بالدولة ووزارة السياحة وايضا جهد الشركات السياحية ونجاهم فى عقد اتفاقيات مع الشركات السياحية بالدول العالم .



ويقول رمضان حجاجى الخبير السياحى ورئيس غرف الشركات السياحية بالأقصر سابقا كلمة السر فى الموسم السياحى الجديد هذا العام بمصر هو " الاقصر اسوان الغردقه مرسي علم " ففى محافظة الأقصر وصلت نسبة الحجوزات للموسم الجديد أكثر من 100% وهو الأساس الحقيقي لعودة السياحة إلى طبيعتها بموسم 2010 موسم الذروة مشيرا الى ان الموسم هذا العام يشهد حضور مكثف من السياح الوافدين من "ألمانيا، التشيك، روسيا، بريطانيا والصين ، اليابان، أمريكا اللاتينية، الدول الإسكندنافية".



ومن جانبها استعدت سلطات محافظة الأقصر تحت إشراف المستشار مصطفى الهم محافظ الإقليم لاستقبال اعياد الكريسماس بتطوير كورنيش النيل وأعلن المهندس أسعد مصطفى، مستشار محافظ الأقصر للشئون الهندسية، عن انتهاء مشروع تطوير كورنيش النيل وذلك لاستقبال وفودا من مختلف دول العالم للاستمتاع باعياد الميلاد والكريسماس بالاقصر ، مشيرا الى انه تم تغيير المرافق وتطوير الجزء العلوى والسفلى من الكورنيش وتتضمن تجديده بطول يقرب من 3 كيلو مترات تبدأ من بنك الإسكندرية وحتي ميدان (النوفاتيل) وذلك بعد اسناد وزارة السياحة لجهاز الخدمة الوطنية لتنفيذ المشروع



ومن جانبه، أكد اللواء ايمن راضي مدير أمن الأقصر، أنه تم وضع خطة أمنية بالتنسيق مع الجهات المختلفة لضمان تحقيق الانضباط الأمني طوال الموسم السياحي والسيطرة على المخالفين والخارجين عن القانون.