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أخبار العالم

صحفي يحرج أردوغان ويكشف كذبه بشأن رسالة ترامب الأخيرة | فيديو

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 05:24 م
الرئيس الأمريكي ونظيره
الرئيس الأمريكي ونظيره التركي
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شيماء مصطفى
تعرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لموقف محرج، من قبل أحد الصحفيين، بعد أن سأله عن الرسالة التي بعثها له نظيره الأمريكي دونالد ترامب في 9 أكتوبر الماضي، وقال عنها الأول إنه ألقاها "في سلة المهملات".

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بين ترامب وأردوغان أمس الأربعاء، وجه أحد صحفيي شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، سؤالًا لـ الرئيس التركي، قال فيه إن "الرئيس ترامب بعث لك في 9 من أكتوبر، رسالة حثك فيها على عدم شن عملية عسكرية في شمال سوريا. لماذا تجاهلت الرسالة".

ليرد عليه أردوغان قائلًا إنه "عرض هذه الرسالة مجددا على ترامب"، ما يكشف كذبه وخداعه بعدما أعلن في وقت سابق أنه ألقاها في «سلة المهملات» خلال تصريحات سابقة لوسائل الإعلام الدولية والمحلية.

وفي رسالة مؤرخة في التاسع من أكتوبر، أُرسلت بعد سحْب القوات الأمريكية من سوريا، قال ترامب في رسالته لأردوغان: "لا تكن عنيدا. لا تكن أحمق!".

ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، قالت مصادر رئاسية تركية إن "الرئيس أردوغان استلم الرسالة ورفضها بشكل قاطع، ورمى بها في سلة المهملات"، وفي يومها شنت تركيا هجوما عبر الحدود ضد قوات ذات قيادة كردية

وخلال المؤتمر، لم يعلق ترمب خلال المؤتمر الصحفي على تصريح أردوغان بشأن إعادة الرسالة.

ويزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واشنطن، بناء على دعوة نظيره الأمريكي، وسط غضب العديد من أعضاء الكونجرس.

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