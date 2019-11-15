موازنة البرلمان تكشف أهمية تأسيس المنصة الاستثمارية بين مصر والإمارات

قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن العلاقة المتميزة بين مصر والإمارات ساهمت بشكل كبير فى تأسيس المنصة الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة فيما بين البلدين ، خصوصا مع دخول الصندوق السيادى المصرى.



وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الهدف من إنشاء هذا الصندوق السيادى هو علاج العجز فى الموازنة العامة للدولة ، متوقعا أن يكون العائد المتوقع من هذه المنصة الاستثمارية المشتركة كبير جدا، خاصه فى ظل المشروعات الاستثمارية الضخمة التى ستتولاها هذا المنصة.



وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن تأسيس هذه المنصة الإستثمارية سيعود على الاقتصاد بالنفع الإيجابى ، خاصه وأن ستؤسس للعديد من الصناعات ، والتى بدورها ستساهم فى توفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة.



وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قال إن مصر والإمارات تؤسسان منصة استثمارية إستراتيجية مشتركة بقيمة ٢٠ مليار دولار للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات والأصول وذلك عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي.



وأضاف "راضي" أن هذه الشراكة تهدف لتأسيس مشاريع استثمارية إستراتيجية مشتركة أو صناديق متخصصة أو ادوات استثمارية، للاستثمار في عدة قطاعات أبرزها الصناعات التحويلية، والطاقة التقليدية والمتجددة، والتكنولوجيا، والأغذية والعقارات، والسياحة، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والبنية التحتية وغيرها.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ أمس زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تستغرق يومين.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس للإمارات تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يربط الدولتين من علاقات تعاون استراتيجية متشعبة على كافة الأصعدة، وحرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.



وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس سيبحث خلال الزيارة، مع شقيقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة موضًعار العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، فضلًا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا العربية والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.