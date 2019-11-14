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رياضة

تصفيات أمم أفريقيا .. كهربا يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في شباك كينيا

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 06:49 م
كهربا
كهربا
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عمرو ابوبكر
تمكن منتخب مصر من تسجيل الهدف الأول في شباك نظيره الكيني، في المباراة التي تقام على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الدور الأول من المجموعة السابعة في تصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وبخطأ دفاعي سجل محمود عبد المنعم كهربا لاعب منتخب مصر الهدف الأول للفراعنة في الدقيقة 40 من عمر المباراة بعد مشوار طويل ضغط به كهربا على حارس المرمى وسدد الكرة داخل الشباك الخاوية.

ودخل منتخب مصر المباراة، بهذا التشكيل:
محمد الشناوي، أحمد فتحي، أحمد حجازي، عبدالله جمعة، محمود علاء، عمرو السولية، وطارق حامد ومحمد مجدي قفشة ومحمود تريزيجيه وحسين الشحات ومحمود كهربا.
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