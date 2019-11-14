كرم جبر: نواجه موجات التشكيك فى الوطنية

قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إننا نواجه موجات التشكيك في الوطنية والهوية والانتماء للوطن، ونحن كمجتمع نواجه أزمة أن الجميع يتحدث في الشأن العام دون تخصصه، وهو ما قد يودي بنا إلى كارثة.



وأضاف خلال إدارته لأولى الجلسات التحضيرية لمؤتمر الشأن العام، والذي استضافته جريدة الجمهورية اليوم، أن الإرهاب والقتلة ليس لهم أرض ولا دين، والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أصبحت مفروشة بمجموعة من دعاة التطرف الذين يبثون أفكار مسمومة تسمم الرأي العام، منذ منتصف الليل حتى الفجر يوميًا.



وأكد "جبر" أن علاقة المسلمين والأقباط ظلت في مصر في لحمة بالأفراح والأحزان، قبل أن يعطينا بعض الخوارج الفتاوى الخاطئة التي تضر المجتمع، مؤكدًا أنه ليس من المنطق أن يتحدث غير المتخصيين في الشأن العام الاقتصادي والسياسي والثقافي والديني والاجتماعي.



وتابع: "من هو الشهيد من القضايا المطروحة للنقاش بالمؤتمر، وهذا من أهم القضايا التي يجب ان نناقشها ونبحث فيها".



جاء ذلك خلال أولى جلسات التحضيرية لمؤتمر "الشأن العام"، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت رعاية الهيئة الوطنية للصحافة، بمقر جريدة الجمهورية.



يدير الجلسة الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء مهندس محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.



كما يشارك أيضًا الدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث، والدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتور سامي الشريف أستاذ الإعلام، ونخبة واسعة من العلماء والمفكرين والإعلاميين والمثقفين والكتاب.



ومن المقرر أن تستقبل مؤسستي الأهرام والأخبار الجلسات التحضيرية المقبلة.