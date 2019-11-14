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أخبار العالم

تعاطفا مع المظاهرات.. لاعب عراقي يضع كمامة على وجه في مباراة إيران

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 07:09 م
صدى البلد
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شريف سيد
عرضت فضائية الحدث السعودية صورة للاعب منتخب العراق صفاء هادي، وهو يرتدي كمامة على فمه عقب إحراز الهدف الأول في منتخب إيران، في المباراة التي انتهت بفوز منتخب أسود الرافدين بهدفين لهدف لمنتخب إيران.

ويظهر في الصورة اللاعب صفاء هادي وهو يضع كمامة بعد تسجيل الهدف ضد إيران، في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022.

وحقق منتخب العراق فوزًا في الوقت المحتسب بدل من الضائع على نظيره الإيراني بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الخامسة لتصفيات آسيا المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وأمم آسيا 2023.

تقدم لمنتخب العراقي مهند علي كاظم في الدقيقة 11 من أحداث الشوط الأول، ثم تعادل لإيران أحمد نور الله بالدقيقة 25

وجاء هدف الفوز لمنتخب الرافدين عبر علاء عباس بالدقيقة الثالثة من الوقت الضائع بعد كرة ركنية.
تعاطفا مع المظاهرات.. لاعب عراقي يضع كمامة على وجه في مباراة إيران
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