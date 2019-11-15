القهوة والسهر والتلفزيون.. 5 عادات تصيبك بالسكر في عز شبابك

لم يعد مرض السكري مقتصرًا على كبار السن فقط، بل أصبح يصيب الشباب و الحوامل وحتى الأطفال، وليست زيادة الوزن أو عادات الأكل السيئة هي الأشياء الوحيدة التي يمكن أن تؤدي إلى مرض السكري، لكن هناك بعض العادات اليومية قد تعرضك لخطر الإصابة بالمرض.



بحسب موقع thehealthy، إليك أبرز العادات التي نفعلها يوميًا وتسبب الإصابة بمرض السكر :



1- عدم تناول القهوة

فقد أثبتت دراسة علمية أن تناول القهوة السوداء يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، لذا يفضل تناول فنجان أو أثنين من القهوة يوميًا .



2- السهر :

فقد كشفت دراسة كورية أن الأشخاص الذين يسهرون لساعات طويلة وحتى صباح اليوم التالي، هم أكثر عرضة للإصابة بالسكر .



3- النظام الغذائي :

فتزيد نسبة الإصابة بالسكر عندما تكون البيكتريا الضارة بالجسم أعلى من البيكتريا الجيدة المفيدة، فتحتاج معدتك إلى بكتيريا جيدة ، تسمى البروبيوتيك ، للهضم السليم .



4- عدم التعرض للشمس :

وفقا لدراسة إسبانية ، فإن الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين (د) هم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، وأن التعرض للشمس وقت الشروق يلعب دورًا في حسن سير البنكرياس الخاص بك ، والذي ينتج الأنسولين ويساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم.



5- الإفراط في مشاهد التلفزيون :

كشفت دراسة أجريت في جامعة بيتسبرغ أن كل ساعة تقضيها أمام التلفزيون تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري حيث يتسبب ذلك في زيادة نسبة دهون البطن، مما يشكل خطر كبير للإصابة بمرض السكري عن طريق تقليل حساسية الأنسولين في الجسم.