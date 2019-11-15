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مرأة

الرقص مع الذئاب.. بشرى تتألق بفستان من الستان الأحمر يشعل إنستجرام

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 03:50 ص
صدى البلد
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نهى هجرس
نشرت الفنانة بشرى، صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة ساحرة، وأرتدت بها فستان من الستان باللون الأحمر النارى، وبتفصيلة مدرجة تبرز عن أناقتها ورشاقتها، وانتعلت حذاء باللون الأسود ونسقت معه بورتوفية باللون الأسود الأنيق.

وتركت شعرها البنى منسدلًا بطريقة تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الماكياج على اللون الأسود للعيون مع أحمر شفاه باللون البنى الذى يبرز جمال إطلالتها، وأكملت إطلالتها بمجموعة من الأكسسوارات الأنيقة .

وعلقت بشرى على الصورة..الليلة من افتتاح مهرجان تالين الليالى السوداء فى استونيا....و الرقص مع الذئاب.
الرقص مع الذئاب.. بشرى تتألق بفستان من الستان الأحمر يشعل إنستجرام
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