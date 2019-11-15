طريقة عمل صفيحة الدجاج بالجبنة

صفيحة الدجاج بالجبنة من الأطباق اللذيثذة و الشهية التى يمكنك إعدادها و تقديمها فى المنزل بأسهل الخطوات على طريقة الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف .
مقادير صفيحة الدجاج بالجبنة
250 جرام دقيق
ملح
1 ملعقة صغيرة خميرة
3 ملعقة كبيرة زيت
ثلثى كوب ماء دافيء
1 ملعقة صغيرة سكر
-الحشو
دجاج
جبنة شيدر
زيت
بصل
ثوم
زعتر
ملح
فلفل أسود
كمون
توابل
طماطم
كاجو
كزبرة ناشفة
طريقة تحضير صفيحة الدجاج بالجبنة
* تخلط كل مكونات العجينة في العجان حتى تصبح متماسكة وتترك لترتاح
* تفرد بالنشابة على سطح مرشوش بالدقيق وتقطع دوائر متوسطة
* يفرم البصل والثوم مع الملح والفلفل والكمون والكزبرة والزعتر في الكبة ثم يضاف الدجاج المفروم
* تضاف التوابل ثم تشكل على هيئة كرات توضع على العجينة ثم الجبنة والطماطم والكاجو
* توضع في صينية مدهونة بالزيت وتدخل الفرن حتى تنضج تماما ثم تقدم
مقادير صفيحة الدجاج بالجبنة
250 جرام دقيق
ملح
1 ملعقة صغيرة خميرة
3 ملعقة كبيرة زيت
ثلثى كوب ماء دافيء
1 ملعقة صغيرة سكر
-الحشو
دجاج
جبنة شيدر
زيت
بصل
ثوم
زعتر
ملح
فلفل أسود
كمون
توابل
طماطم
كاجو
كزبرة ناشفة
طريقة تحضير صفيحة الدجاج بالجبنة
* تخلط كل مكونات العجينة في العجان حتى تصبح متماسكة وتترك لترتاح
* تفرد بالنشابة على سطح مرشوش بالدقيق وتقطع دوائر متوسطة
* يفرم البصل والثوم مع الملح والفلفل والكمون والكزبرة والزعتر في الكبة ثم يضاف الدجاج المفروم
* تضاف التوابل ثم تشكل على هيئة كرات توضع على العجينة ثم الجبنة والطماطم والكاجو
* توضع في صينية مدهونة بالزيت وتدخل الفرن حتى تنضج تماما ثم تقدم