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مرأة

طريقة عمل صفيحة الدجاج بالجبنة

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 06:01 ص
طريقة عمل صفيحة الدجاج
طريقة عمل صفيحة الدجاج بالجبنة
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هاجر هانئ
صفيحة الدجاج بالجبنة من الأطباق اللذيثذة و الشهية التى يمكنك إعدادها و تقديمها فى المنزل بأسهل الخطوات على طريقة الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف .

مقادير صفيحة الدجاج بالجبنة
250 جرام دقيق
ملح
1 ملعقة صغيرة خميرة
3 ملعقة كبيرة زيت
ثلثى كوب ماء دافيء
1 ملعقة صغيرة سكر

-الحشو
دجاج
جبنة شيدر
زيت
بصل
ثوم
زعتر
ملح
فلفل أسود
كمون
توابل
طماطم
كاجو
كزبرة ناشفة

طريقة تحضير صفيحة الدجاج بالجبنة
* تخلط كل مكونات العجينة في العجان حتى تصبح متماسكة وتترك لترتاح
* تفرد بالنشابة على سطح مرشوش بالدقيق وتقطع دوائر متوسطة
* يفرم البصل والثوم مع الملح والفلفل والكمون والكزبرة والزعتر في الكبة ثم يضاف الدجاج المفروم
* تضاف التوابل ثم تشكل على هيئة كرات توضع على العجينة ثم الجبنة والطماطم والكاجو
* توضع في صينية مدهونة بالزيت وتدخل الفرن حتى تنضج تماما ثم تقدم


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