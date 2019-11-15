طريقة عمل صفيحة الدجاج بالجبنة

صفيحة الدجاج بالجبنة من الأطباق اللذيثذة و الشهية التى يمكنك إعدادها و تقديمها فى المنزل بأسهل الخطوات على طريقة الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف .



مقادير صفيحة الدجاج بالجبنة

250 جرام دقيق

ملح

1 ملعقة صغيرة خميرة

3 ملعقة كبيرة زيت

ثلثى كوب ماء دافيء

1 ملعقة صغيرة سكر



-الحشو

دجاج

جبنة شيدر

زيت

بصل

ثوم

زعتر

ملح

فلفل أسود

كمون

توابل

طماطم

كاجو

كزبرة ناشفة



طريقة تحضير صفيحة الدجاج بالجبنة

* تخلط كل مكونات العجينة في العجان حتى تصبح متماسكة وتترك لترتاح

* تفرد بالنشابة على سطح مرشوش بالدقيق وتقطع دوائر متوسطة

* يفرم البصل والثوم مع الملح والفلفل والكمون والكزبرة والزعتر في الكبة ثم يضاف الدجاج المفروم

* تضاف التوابل ثم تشكل على هيئة كرات توضع على العجينة ثم الجبنة والطماطم والكاجو

* توضع في صينية مدهونة بالزيت وتدخل الفرن حتى تنضج تماما ثم تقدم





