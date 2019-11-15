المنتخب الأول السبب...عدلي القيعي يهاجم اتحاد الكرة والمحترفين

هاجم عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي لاعبي المنتخب الأول لكرة القدم خاصة المحترفين مشددا أن معظم لاعبي المنتخب المحترفين ينضمون للمنتخب من أجل " تأدية الواجب " فقط.



وأكد القيعي في تصريحات لقناة " الأهلي " أن لاعبي المنتخب ينضمون للمنتخب وبداخلهم خوف من الاصابة لذلك يكون الاداء بحذر شديد وحرص ".



وأضاف أن لاعبي الدوري الممتاز لا يختلفون كثيرا عن اللاعبين المحترفين لذلك فاللاعب الخائف من الإصابة عليه أن لا ينضم للمنتخب خاصة في ظل وجود بدائل كثيرة له.



وهاجم عدلي القيعي أيضا اتحاد الكرة المصري مشددا أن ذلك الأداء السيئ للمنتخب الأول هو نتيجة لإيقاف الدوري لأكثر من 50 يوما.



وأكد أن جميع لاعبي المنتخب ليسوا في مستواهم الطبيعي نتيجة لإيقاف الدوري مشددا ان الايقاف جاء وقت بداية سخونه الدوري وارتفاع مستوى أداء اللاعبين.