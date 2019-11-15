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محافظات

دعما لسياحة اليوم الواحد.. ميناء بورسعيد يستقبل "حلم المحيط" السياحية .. صور

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 06:54 ص
حلم المحيط
حلم المحيط
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قسم المحافظات
استقبل ميناء بورسعيد السياحي التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فجر اليوم السفينة السياحية "dream ocean" والتي يبلغ طولها 186مترا ، بغاطس 7.3مترا ، وحمولة كلية 35،265 ألف طن، رافعة علم بنما وعلى متنها ١١٣٩سائح وسائحة من مختلف جنسيات العالم ضمن سياحة اليوم الواحد.

في هذا السياق، قال اللواء محمد برايه نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للقطاع الشمالى، أنه تم تجهيز كافة الاستعدادات لاستقبال السفينة والتي تغادر الميناء استكمالا لرحلتها بعد إنهاء السائحين جولاتهم الحرة بين بورسعيد والقاهرة، مشيرا إلى أن استقبال هذه السفينة يساهم في تشجيع السياحة وإستعادة سياحة اليوم الواحد.

وأضاف برايه أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة والاستعدادات لرسو السفينة، والتنسيق مع اللواء عادل رزق قائد ميناء غرب بورسعيد ومحافظة بورسعيد وتحركات قناة السويس والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس ومديرية الأمن وهيئة تنشيط السياحة، لافتا إلى جاهزية الميناء لاستقبال السفن السياحية، وتقديم كل الدعم للجهات المتعاملة للظهور بالشكل اللائق.

وسوف تغادر السفينة الميناء استكمالا لرحلتها عبر موانىء العالم متجهة إلى تايلاند بعد إنهاء السائحين جولاتهم الحرة في مدينة القاهرة.

الجدير بالذكر أن السفينة تم بناؤها في الدنمارك عام 1981 وتضم 4 طوابق بالإضافة إلى الأجنحة المزدوجة الكبيرة ذات الأسطح، بجانب مطعم ومقهى، وحمامات سباحة وقاعات دراسية.

وتقدم السفينة أيضًا مجموعة متنوعة من الأماكن للاسترخاء، بما في ذلك منصة رياضية وصالة ألعاب، ومكتبة ودور سينما ، ومسابح وتراس للحصول على الاستجمام.
دعما لسياحة اليوم الواحد.. ميناء بورسعيد يستقبل "حلم المحيط" السياحية .. صور
دعما لسياحة اليوم الواحد.. ميناء بورسعيد يستقبل "حلم المحيط" السياحية .. صور
دعما لسياحة اليوم الواحد.. ميناء بورسعيد يستقبل "حلم المحيط" السياحية .. صور
دعما لسياحة اليوم الواحد.. ميناء بورسعيد يستقبل "حلم المحيط" السياحية .. صور
دعما لسياحة اليوم الواحد.. ميناء بورسعيد يستقبل "حلم المحيط" السياحية .. صور
دعما لسياحة اليوم الواحد.. ميناء بورسعيد يستقبل "حلم المحيط" السياحية .. صور
دعما لسياحة اليوم الواحد.. ميناء بورسعيد يستقبل "حلم المحيط" السياحية .. صور
دعما لسياحة اليوم الواحد.. ميناء بورسعيد يستقبل "حلم المحيط" السياحية .. صور
دعما لسياحة اليوم الواحد.. ميناء بورسعيد يستقبل "حلم المحيط" السياحية .. صور
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