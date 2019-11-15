تعرف على حقيقة وفاة الفنان محمد فاروق شيبا

تداول رواد السوشيال ميديا، خبر وفاة الفنان الشاب محمد فاروق شيبا، وذلك بسبب اعتقادهم وفاته بعد نشر صوره لـ شقيقه المتوفى عبر موقع "الفيسبوك"، ولكنه علق عليها قائلًا: "توفى الى رحمة الله أخى الاكبر لا اراكم الله سوء فى عزيز عليكم".



وتم تشييع جثمان شقيق محمد فاروق شيبا، بعد صلاة الظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة، وكان العزاء اليوم بمنزل العائلة في 6 ش محمد شتا من شارع المشروع ميت عقبة.



شارك محمد فاروق شيبا في العديد من الأعمال منها مسلسل "شقة فيصل"، مع النجم كريم محمود عبد العزيز، ومسلسل "طاقة نور" مع النجم هاني سلامة، وغيرها من الأعمال الفنية.

