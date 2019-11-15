إسبانيا تستضيف مالطة في تصفيات يورو 2020 اليوم

يستضيف منتخب إسبانيا نظيره منتخب مالطة، اليوم، الجمعة، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، ضمن منافسات المجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة 2020.



ويسعى منتخب إسبانيا لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتأكيد صدارته للمجموعة السادسة، بعد أن ضمن الصعود رسميا إلى بطولة يورو 2020، بينما يطمح منتخب مالطة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الماتدور لحفظ ماء الوجه.



ويتصدر منتخب إسبانيا جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 20 نقطة، بفارق 5 نقاط عن منتخب السويد صاحب المركز الثاني، بينما يتذيل منتخب مالطة جدول الترتيب بثلاث نقاط.



ويلتقي اليوم أيضا ضمن تصفيات يورو 2020، إيطاليا مع البوسنة والهرسك،رومانيا مع السويد، سويسرا مع جورجيا، النرويج مع جزر فاروه، أرمينيا مع اليونان، فنلندا مع ليشتنشتاين.