توحيد الصف العربي .. صحف الكويت تبرز تصريحات السيسي في الإمارات

أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم /الجمعة/ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى ضرورة العمل على وحدة الصف العربي، والتي أطلقها خلال زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ولقائه ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.



وقالت صحيفة (السياسة) الكويتية، تحت عنوان "مصر والإمارات تتفقان على توحيد الصف العربي والتصدي للتدخلات"، إن الرئيس السيسي دعا إلى مواصلة العمل على توحيد الصف العربي وتضامنه، لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية، مشددا على ضرورة التصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.



وأضافت أن الرئيس السيسي أكد أيضا عدم سماح مصر، بالمساس بأمن واستقرار أشقائها في دول الخليج، مشددا على أن أمن الخليج، يعد جزءا لا يتجزأ من أمن مصر.



من جانبها، ذكرت صحيفة (الجريدة) تحت عنوان "الرئيس السيسي يشدد على أهمية توحيد الصف العربي" أن الرئيس السيسي أكد - خلال جلسة المباحثات الموسعة مع الشيخ محمد بن زايد - أهمية مواصلة العمل على توحيد الصف العربي وتضامنه؛ لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية، والتصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وشدد على أن مصر لن تسمح بالمساس بأمن واستقرار أشقائها في دول الخليج.



وأشارت إلى أن المباحثات الثنائية، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدة قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك، لافتة إلى توافق رؤى الجانبين بشأن ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، وأهمية تضافر جهود المجتمع الدولي، للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة.



بدورها، قالت صحيفة "الأنباء"، إن الرئيس السيسي شدد على أهمية مواصلة العمل على وحدة الصف العربي؛ لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية، والتصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.



كما أبرزت الصحف الكويتية، منح الرئيس عبدالفتاح السيسي "وسام زايد"؛ تقديرا لدوره في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك الإعلان عن تأسيس منصة استثمار مصرية إماراتية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار، عبر شركة "أبوظبي التنموية القابضة"، و"صندوق مصر السيادي"، بهدف التأسيس لمشروعات استراتيجية مشتركة، أو صناديق متخصصة، أو أدوات استثمارية، للاستثمار في عدة قطاعات، أبرزها الصناعات التحويلية والطاقة التقليدية والمتجددة والتكنولوجيا والأغذية والعقارات والسياحة والرعاية الصحية والخدمات المالية والبنية التحتية.

