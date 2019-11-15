ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الكشف بـ200 جنيه.. ضبط مشعوذ يظهر بالفضائيات ويدير مركزا لعلاج السحر بسوهاج

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 04:16 م
المضبوطات
المضبوطات
Advertisements
خالد رياض
أغلقت مديرة الصحة في سوهاج، بالتنسيق مع مباحث التموين اليوم مركزا لعلاج المواطنين من السحر بدائرة مركز اخميم، وتم القبض على المشعوذ الذي يدير المركز، وتبين أنه دائم الظهور في بعض الفضائيات.

وتحفظت الحملة التي استهدفت المركز علي كميات كبيرة من الاعشاب لعلاج السحر وتم التحفظ على روشتات طبية وتبين أن مالك المركز يحضر للمحافظة كل 15 يوما لعلاج المواطنين وأنه يتقاضى 200 جنيه رسم الكشف.

وكانت معلومات قد وصلت لمديرية الصحة بوجود مركز غير مرخص لعلاج المرضى والعلاج بالأعشاب، وتبيَّن ان مقر المركز يقع خلف مستشفى سوهاج الجامعى، وتتم إدارته بمعرفة شخص يدعى "ابراهيم.م".

على الفور تم تكليف الدكتور ايزيس ناشد، مدير عام الصيدلة بالتنسيق مع إدارة مباحث التموين بسوهاج ومخاطبتهم للتجهيز بحملة مشتركة على المركز المذكور وذلك بمعرفة اللجنة المشكلة من وكيل وزارة الصحة والت ضمت "إدارة العلاج الحر بالمديرية - مدير الادارة الصحية بأخميم - إدارة مكافحة العدوى بالمديرية – التفتيش الصيدلى بالمديرية – وحدة النفايات الطبية الخطرة بالمديرية – فريق العلاج الحر بإدارة أخميم الصحية".

وتبيَّن أن المكان غير مرخص وتتم إدارته بمعرفة الشخص المذكور الذي ينتحل صفة طبيب ويقوم بالكشف على المرضى، مع العلم بأنه معتاد الظهور على القنوات الفضائية لعلاج السحر والعلاج بالأعشاب، وتم ضبط كمية من الأدوية والأعشاب الطبية مجهولة المصدر وقد تم تحريزها بمحضر بمعرفة التفتيش الصيدلى بالمديرية، وتبين ان الشخص المذكور مبلغ 200 جنيه قيمة الكشف الطبي.

تم غلق وتشميع المكان بالضبطية القضائية والتحفظ على الشخص المذكور بواسطة إدارة مباحث التموين بسوهاج، وتحريز الأدوية بمعرفة عضو التفتيش الصيدلى بالمديرية.

وتحرر محضر بالواقعة برقم 12350 جنح مركز اخميم، وجار عرض المتهم علي النيابة العامة.
الكشف بـ200 جنيه.. ضبط مشعوذ يظهر بالفضائيات ويدير مركزا لعلاج السحر بسوهاج
الكشف بـ200 جنيه.. ضبط مشعوذ يظهر بالفضائيات ويدير مركزا لعلاج السحر بسوهاج
الكشف بـ200 جنيه.. ضبط مشعوذ يظهر بالفضائيات ويدير مركزا لعلاج السحر بسوهاج
الكشف بـ200 جنيه.. ضبط مشعوذ يظهر بالفضائيات ويدير مركزا لعلاج السحر بسوهاج
الكشف بـ200 جنيه.. ضبط مشعوذ يظهر بالفضائيات ويدير مركزا لعلاج السحر بسوهاج
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 21 ألف قرص وأمبول دوائي محظور بصيدلية في الشرقية

الصحة: إغلاق مركز غير مرخص للعلاج بالأعشاب لشخص ينتحل صفة " طبيب"

ترشيحاتنا

تدريبات استشفائية للاعبي المنتخب الأولمبي استعدادا لنصف نهائى أمم إفريقيا.. صور

التصالح مع مخالفات البناء.. الإيقاف والتحويل للتحقيق للمكاتب الاستشارية المخالفة.. صور

ميركل لـ السيسي: ألمانيا حريصة على تطوير التعاون المشترك مع مصر

هل يجوز جمع الصلوات الخمس بعد العودة من العمل.. علي جمعة يجيب

هاني شاكر يكشف لـ صدى البلد سبب عدم قدرته على منع حفلات محمد رمضان

أعراض الإصابة بفيروس سي .. في خطوتين إزاى تعرف إنك مصاب بالمرض

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتل الأسود.. ريا أبي راشد تفاجئ متابعيها بإطلالة ناعمة بالإسكندرية

شاهد | جنا عمرو دياب تستعرض إطلالتها بصحبة صديقتها

تدريبات استشفائية للاعبي المنتخب الأولمبي استعدادا لنصف نهائى أمم إفريقيا.. صور