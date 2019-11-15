الكشف بـ200 جنيه.. ضبط مشعوذ يظهر بالفضائيات ويدير مركزا لعلاج السحر بسوهاج

أغلقت مديرة الصحة في سوهاج، بالتنسيق مع مباحث التموين اليوم مركزا لعلاج المواطنين من السحر بدائرة مركز اخميم، وتم القبض على المشعوذ الذي يدير المركز، وتبين أنه دائم الظهور في بعض الفضائيات.



وتحفظت الحملة التي استهدفت المركز علي كميات كبيرة من الاعشاب لعلاج السحر وتم التحفظ على روشتات طبية وتبين أن مالك المركز يحضر للمحافظة كل 15 يوما لعلاج المواطنين وأنه يتقاضى 200 جنيه رسم الكشف.



وكانت معلومات قد وصلت لمديرية الصحة بوجود مركز غير مرخص لعلاج المرضى والعلاج بالأعشاب، وتبيَّن ان مقر المركز يقع خلف مستشفى سوهاج الجامعى، وتتم إدارته بمعرفة شخص يدعى "ابراهيم.م".



على الفور تم تكليف الدكتور ايزيس ناشد، مدير عام الصيدلة بالتنسيق مع إدارة مباحث التموين بسوهاج ومخاطبتهم للتجهيز بحملة مشتركة على المركز المذكور وذلك بمعرفة اللجنة المشكلة من وكيل وزارة الصحة والت ضمت "إدارة العلاج الحر بالمديرية - مدير الادارة الصحية بأخميم - إدارة مكافحة العدوى بالمديرية – التفتيش الصيدلى بالمديرية – وحدة النفايات الطبية الخطرة بالمديرية – فريق العلاج الحر بإدارة أخميم الصحية".



وتبيَّن أن المكان غير مرخص وتتم إدارته بمعرفة الشخص المذكور الذي ينتحل صفة طبيب ويقوم بالكشف على المرضى، مع العلم بأنه معتاد الظهور على القنوات الفضائية لعلاج السحر والعلاج بالأعشاب، وتم ضبط كمية من الأدوية والأعشاب الطبية مجهولة المصدر وقد تم تحريزها بمحضر بمعرفة التفتيش الصيدلى بالمديرية، وتبين ان الشخص المذكور مبلغ 200 جنيه قيمة الكشف الطبي.



تم غلق وتشميع المكان بالضبطية القضائية والتحفظ على الشخص المذكور بواسطة إدارة مباحث التموين بسوهاج، وتحريز الأدوية بمعرفة عضو التفتيش الصيدلى بالمديرية.



وتحرر محضر بالواقعة برقم 12350 جنح مركز اخميم، وجار عرض المتهم علي النيابة العامة.