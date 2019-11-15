موجة غبار كثيفة تضرب سماء السعودية

ضربت موجة غبار كثيفة أجزاءً من العاصمة المقدسة، مما أدى إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، ومطالبة مرتادي الطرق بأخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات والإرشادات.



ونقلت سبق أنه تم التاكيد على اتخاذ الاحتياطات تحسبا لعدم تعرض المواطنين للحوادث، وذلك طبقًا للحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية السعودية.



وتُشير آخر التوقعات الجوية إلى أن فرص الأمطار ستنخفض بشكل كبير على منطقة تبوك اليوم الجُمعة، في حين يُتوقع أن تتكاثر السُحب الركامية الرعدية في أجزاء مختلفة من الجوف وحائل، وتتساقط الأمطار الخفيفة والمتوسطة، هذه الأمطار تكون أكثر شدة وغزارة في منطقة الحدود الشمالية، ولا يُستبعد أن تترافق مع تساقط لزخات من البرد.