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ثقافة

انطلاق احتفالية 117 عاما على افتتاح المتحف المصري بالتحرير.. صور

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 07:28 م
صدى البلد
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علاء المنياوي
انطلقت الاحتفالية التي تنظمها وزارة الآثار بمناسبة مرور 117 عاما على إنشاء المتحف المصري بالتحرير.

الاحتفالية تحظى بحضور كبير من الوزراء والمسئولين والشخصيات العامة، على رأسهم وزير الآثار الدكتور خالد العناني الذي حرص على استقبال الضيوف بنفسه، ومنهم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، سحر طلعت مصطفى عضو مجلس الشعب.

والسفير بدر عبد العاطي، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم الأسبق، والفنانة منال سلامة وزوجها المخرج عادل أديب، وسفراء منهم السعودية واليابان والمجر وجورجيا.

وسيفتتح وزير الآثار بعد قليل معرضين عن خبيئات الآثار والتعليم في مصر القديمة.
انطلاق احتفالية 117 عاما على افتتاح المتحف المصري بالتحرير.. صور
انطلاق احتفالية 117 عاما على افتتاح المتحف المصري بالتحرير.. صور
انطلاق احتفالية 117 عاما على افتتاح المتحف المصري بالتحرير.. صور
انطلاق احتفالية 117 عاما على افتتاح المتحف المصري بالتحرير.. صور
انطلاق احتفالية 117 عاما على افتتاح المتحف المصري بالتحرير.. صور
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