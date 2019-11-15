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فن

بعد انفصالها عن تامر عاشور | دارين حلمي تحذف صورها من على إنستجرام

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 07:37 م
تامر عاشور - دارين
تامر عاشور - دارين حلمي
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سعيد فراج
فاجأت دارين حلمي ملكة جمال الكون للسياحة والثقافة، متابعيها على تطبيق الصور "انستجرام" بحذف كل صورها التي سبق ونشرتها مسبقًا، بعد مرور يوم واحد على خبر انفصالها عن الفنان تامر عاشور.

لم تكن هذه هي الخطوة الأول لـ دارين حلمي، إذ قامت أمس الخميس بحذف الصور التي نشرتها مسبقًا عبر حسابها الشخصي على إنستجرام وكانت تظهر فيها مع خطيبها السابق الفنان تامر عاشور، في أول رد فعل منها بعد الإعلان عن فسخ الخطبة.

وقامت دارين حلمي أيضًا بحذف تامر عاشور من قائمة متابعيها، وهو أيضًا كذلك، فلم يظهر أيًا منهما في قائمة المتابعين عبر حسابات إنستجرام، لكنهما لم يستخدما خاصية الحظر (البلوك)، نظرًا لأن تعليقات «تامر» السابقة لا تزال كما هي.

وكان تامر عاشور، قد أعلن أمس الخميس، انفصاله عن خطيبته ملكة جمال الكون، وكتبعبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر: «الحمدلله رب العالمين على كل شيء تمت فسخ الخطوبة من دارين حلمي وأتمنى لها كل التوفيق».

وكانت علاقة حب جمعت تامر عاشور مع دارين حلمي ملكة جمال الكون لعام 2019، وأعلن الثنائي عن الخطبة في حفل عائلي فى الأيام الأولى من شهر سبتمبر الماضى.
بعد انفصالها عن تامر عاشور | دارين حلمي تحذف صورها من على إنستجرام
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