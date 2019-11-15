اخبار البرلمان| انخفاض أسعار السيارات والسلع بعد تراجع الفائدة والدولار.. النواب يناقش تطبيق سن المعاش



يستعد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، يوم الأحد، لعرض طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن زيادة سن المعاش، بـ قانون المعاشات الجديد، والذي تقدم به النائب سعيد حساسين عضو المجلس.



فرج عامر: رسالة الرئيس السيسى من الإمارات تخص أمن الخليج يستعد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، يوم الأحد، لعرض طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن زيادة سن المعاش، بـ قانون المعاشات الجديد، والذي تقدم به النائب سعيد حساسين عضو المجلس.



قال المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب المصري، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الإمارات تعد رسالة إلى العالم وأن مصر تضع أمن الإمارات وأمن الخليج فى اعتباراتها فى الوقت الذى تهدد فيه إيران دول الخليج وممرات الملاحة فى مياه الخليج.





اشترط 3 ضمانات.. النواب يكشف موعد تحويل الخبز للدعم النقدي قال المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب المصري، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الإمارات تعد رسالة إلى العالم وأن مصر تضع أمن الإمارات وأمن الخليج فى اعتباراتها فى الوقت الذى تهدد فيه إيران دول الخليج وممرات الملاحة فى مياه الخليج.



اشترط النائب عمرو الجوهري، عضو مجلس النواب، ضرورة وضع ضمانات محددة حال تحويل دعم الخبز من العيني إلى الدعم النقدي.



بشرى للمصريين.. انخفاض أسعار السيارات والسلع بعد تراجع سعر الفائدة والدولار اشترط النائب عمرو الجوهري، عضو مجلس النواب، ضرورة وضع ضمانات محددة حال تحويل دعم الخبز من العيني إلى الدعم النقدي.



قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها مساء الخميس الموافق 14 نوفمبر 2019 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 12.25٪ و13.25٪ و12.75٪على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.75٪، يساوي 1%.



حبس الزوج والمأذون .. مقترح برلماني بعقوبات فى حالة عدم توثيق الزواج العرفى خلال 30 يوما قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها مساء الخميس الموافق 14 نوفمبر 2019 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 12.25٪ و13.25٪ و12.75٪على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.75٪، يساوي 1%.



قالت النائبة عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إنه لابد أن ينص قانون الأحوال الشخصية الجديد ما نص عليه قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والذي يتضمن عقوبات جديدة وإضافية بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة.



علاوة 7% من الأجر الوظيفى للموظفين غير المخاطبين بالخدمة المدنية..مشروع قانون قالت النائبة عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إنه لابد أن ينص قانون الأحوال الشخصية الجديد ما نص عليه قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والذي يتضمن عقوبات جديدة وإضافية بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة.



يعتبر قانون الخدمة المدنية من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان والتى أدخل عليها تعديلات ساهمت فى إصلاح العيوب التى أصابت الجهاز الإداري للدولة خلال الفترة الماضية.



نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة الجمعة 15 نوفمبر، بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نستعرضها فيما يلي: