بشرى للمصريين.. انخفاض أسعار السيارات والسلع بعد تراجع سعر الفائدة والدولار

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا مساء الخميس الموافق 14 نوفمبر 2019 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 12.25٪ و13.25٪ و12.75٪على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.75٪، يساوي 1%.



وأرجع أعضاء البرلمان انخفاض سعر الفائدة لـ 1% وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه لعدة عوامل وتأثيرها على المواطن من حيث انخفاض أسعار السلع والسيارات والأجهزة الكهربائية والاسمنت يسطرها اليكم موقع "صدى البلد" خلال التقرير التالي:-



*أسباب انخفاض سعر الفائدة لـ 1%:-



وحول أبرز الأسباب التي ساهمت في هذا الانخفاض قال سمير البطيخي عضو مجلس النواب من أبرز هذه الأسباب التي ساهمت في خفض سعر الفائدة 1% هي رحلة انخفاض معدلات التضخم خلال الأيام السابقة بسبب تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري.



* فوائد انخفاض سعر الفائدة لـ 1% وتراجع الدولار:



وحول أبرز العوائد التي ستصب في مصلحة المواطن، أكد سمير البطيخي أن التراجع الذي شهده الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصري سيؤدي بدوره إلى انخفاض أسعار أغلب السلع والمنتجات في الأسواق مثل السيارات والزيت والسكر والأسمنت والأجهزة الكهربائية، متوقعًا مزيدا من الانخفاض للدولار.



وفي المقابل، قال طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة، إن من أبرز الفوائد التي ستعود بالإيجاب على الدولة خفض نسبة فائدة الديون على الدولة، بالإضافة إلى وجود انتعاشة في السوق حيث إن هناك شريحة كبيرة من المواطنين ستتجه إلى إنشاء مشروعات عديد مما تعود بالنفع أيضا على تقليل نسبة البطالة في مصر، كما أن هذه الانخفاض سيؤثر أيضا على زيادة حركة التصدير الذي يصب في مصلحة الدولة في النهاية.



* توقعات برلمانية لانخفاض جديد لسعر الفائدة والدولار خلال الأيام القادمة:



توقع النائب طلعت خليل، انخفاضا جديدا في سعر الفائدة 1% خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن جميع المؤشرات الاقتصادية تدل على ذلك ومن أبرزها زيادة الإيرادات قطاع السياحة خلال العام المالي الماضي 2018 - 2019 بنسبة بلغت 28 في المائة ، لتصل إلى 57ر12 مليار دولار مقارنة مع 8ر9 مليار دولار في العام المالي السابق 2017 - 2018، فضلا عن اكتفاء مصر بالغاز وتصديرها له.



وتوقع النائب سمير البطيخي انخفاضا كبيرا في سعر الفائدة في البنوك يصل لـ 10% بدل من 13% بسبب انخفاض معدلات التضخم بشكل ملحوظ وذلك سياسة عالمية يتبعها معظم دول العالم.



يأتي ذلك بعد أن شهد سعر الدولار اليوم الجمعة 15 -11-2019، وأسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى البنك المركزى المصري والبنوك الأشهر بمصر "الأهلى ومصر"، استقرارًا أمام الجنيه على إغلاقات أخر الأسبوع بعد ان سجل انخفاضا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، وسنتعرف فيما يلي على سعر الدولار اليوم الجمعة 15 -11-2019 وأسعار العملات الأجنبية في البنوك.



سعر الدولار والعملات الأجنبية



وطبقًا لآخر تحديث لـ البنك المركزي المصري حول أسعار العملات اليوم الجمعة وأسعار صرف الدولار والريال السعودي واليورو في البنك المركزي والبنوك، جاءت أسعار الصرف في البنك المركزي كالتالي:



سعر الدولار الأمريكي



سعر الدولار اليوم الجمعة فى البنك المركزى



سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة: 16.7 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم الجمعة فى البنك الأهلى

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 15-11-2019 شراء: 16.07، وبيع: 16.18



سعر اليورو​

وسجل سعر اليورو​ اليوم الجمعة: 17.67 جنيه للشراء و17.78 جنيه للبيع



سعر الجنيه الاسترليني​

وبلغ سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم الجمعة، 20.64 جنيه للشراء و20.76 جنيه للبيع



سعر الفرنك السويسرى​

وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الجمعة ​ 16.25 جنيه للشراء و16.35 جنيه للبيع



سعر الـ100 الين اليابانى

أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم الجمعة، فقد سجل 14.79 جنيه للشراء و14.89 جنيه للبيع



سعر اليوان الصيني

وسجل سعر اليوان الصيني اليوم الجمعة شراء: 2.28 وبيع: 2.30



وبالنسبة لـ العملات العربية



سعر الريال السعودى​

سجل سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 4.28 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في بنك مصر شراء: 4.27، وبيع: 4.31



سعر الدينار الكويتى​

بينما سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 52.90 جنيه للشراء و53.24 جنيه للبيع



سعر الدرهم الاماراتى

وسجل سعر الدرهم الاماراتى اليوم الجمعة 4.37 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبيع