سعر الدولار والريال السعودي اليوم الجمعة في المركزي والبنوك 15-11-2019

شهد سعر الدولار اليوم الجمعة 15 -11-2019، وأسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى البنك المركزى المصري والبنوك الأشهر بمصر "الأهلى ومصر"، استقرارًا أمام الجنيه على إغلاقات أخر الأسبوع، وسنتعرف فيما يلي على سعر الدولار اليوم الجمعة 15 -11-2019 وأسعار العملات الأجنبية في البنوك.



سعر الدولار والعملات الأجنبية



وطبقًا لآخر تحديث لـ البنك المركزي المصري حول أسعار العملات اليوم الجمعة وأسعار صرف الدولار والريال السعودي واليورو في البنك المركزي والبنوك، جاءت أسعار الصرف في البنك المركزي كالتالي:



سعر الدولار الأمريكي



سعر الدولار اليوم الجمعة فى البنك المركزى



سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة: 16.7 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم الجمعة فى البنك الأهلى

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 15-11-2019 شراء: 16.07، وبيع: 16.18



سعر اليورو​

وسجل سعر اليورو​ اليوم الجمعة: 17.67 جنيه للشراء و17.78 جنيه للبيع



سعر الجنيه الاسترليني​

وبلغ سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم الجمعة، 20.64 جنيه للشراء و20.76 جنيه للبيع



سعر الفرنك السويسرى​

وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الجمعة ​ 16.25 جنيه للشراء و16.35 جنيه للبيع



سعر الـ100 الين اليابانى

أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم الجمعة، فقد سجل 14.79 جنيه للشراء و14.89 جنيه للبيع



سعر اليوان الصيني

وسجل سعر اليوان الصيني اليوم الجمعة شراء: 2.28 وبيع: 2.30



وبالنسبة لـ العملات العربية



سعر الريال السعودى​

سجل سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 4.28 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في بنك مصر شراء: 4.27، وبيع: 4.31



سعر الدينار الكويتى​

بينما سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 52.90 جنيه للشراء و53.24 جنيه للبيع



سعر الدرهم الاماراتى

وسجل سعر الدرهم الاماراتى اليوم الجمعة 4.37 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبيع