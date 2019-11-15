ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اتحاد الكرة: التأهل للأولمبياد أهم من الفوز ببطولة إفريقيا

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 11:59 م
مصطفي محمد مع لاعبو
مصطفي محمد مع لاعبو منتخب الاولمبي
Advertisements
حسن العمدة
أكد جمال محمد علي، عضو مجلس إدارة اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أن الهدف الأهم هو التأهل لأولمبياد طوكيو وليس الفوز ببطولة إفريقيا تحت 23 سنة.

وقال جمال محمد علي في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة «صدى البلد»: "ان شاء الله المنتخب الاولمبي يكسب جنوب إفريقيا.. الوصول للأولمبياد أهم من الفوز باللقب".

وأضاف "ان شاء الله نحضر المباراة بعد الانتهاء من مباراة جزر القمر ونبارك لأبطال المنتخب الأولمبي".
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمم أفريقيا تحت 23 عاما.. وزير الرياضة يكشف كلمة السر في نجاح المنتخب الأولمبي

لاعب المنتخب الأولمبي: مالي خصم عنيد وقوي

أداء سيئ.. هاني حتحوت ينتقد لاعبي منتخب الأوليمبي ويشيد بالافتتاح.. فيديو

ربيع ياسين يرشح محمد صلاح وصالح جمعة للانضمام للمنتخب الأوليمبي حال التأهل لـ طوكيو.. فيديو

مشجعان وليس مسئولين.. وزير الرياضة والجنايني يشعلان السوشيال ميديا |شاهد

أخبار الرياضة ليلا.. تفاصيل ستاد الأهلي.. الفوطة المسحورة في لقاء مصر وغانا.. رسالة خاصة لـ محمد صلاح

ترشيحاتنا

عيب.. سيد عبدالحفيظ يرد على رحيل أحمد فتحي في صفقة تبادلية | شاهد

بعد شائعة وفاة الزعيم.. تعرف على تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام

بفستان أسود لامع .. ليلى أحمد زاهر تتألق بصحبة والدها

تريند الفن | حقيقة مرض عادل إمام.. هجوم على شيرين.. سبب فسخ خطوبة تامر عاشور

مقدرتش ادفنه .. عادل أديب عن وفاة هيثم أحمد زكي: افتكرت عماد أخويا اللي مات

خلي بالك.. محطات وقود تدمر سيارتك عند تغيير زيت المحرك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختلال عجلة القيادة كلمة السر.. حادث مخيف لـ أتوبيس في الغربية يسفر عن وفاة 2 وإصابة 20 آخرين.. و6 طلاب مصابين اصطدمت سيارتهم بعامود إنارة بالمنيا.. صور

أمم أفريقيا تحت 23 عاما.. مصطفى محمد يقود قائمة أفضل اللاعبين في البطولة.. شاهد

بـ جمبسوت ملون .. منى زكي تتألق بنيولوك جديد