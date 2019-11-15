اتحاد الكرة: التأهل للأولمبياد أهم من الفوز ببطولة إفريقيا

أكد جمال محمد علي، عضو مجلس إدارة اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أن الهدف الأهم هو التأهل لأولمبياد طوكيو وليس الفوز ببطولة إفريقيا تحت 23 سنة.



وقال جمال محمد علي في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة «صدى البلد»: "ان شاء الله المنتخب الاولمبي يكسب جنوب إفريقيا.. الوصول للأولمبياد أهم من الفوز باللقب".



وأضاف "ان شاء الله نحضر المباراة بعد الانتهاء من مباراة جزر القمر ونبارك لأبطال المنتخب الأولمبي".

