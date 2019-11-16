شرم الشيخ تستضيف مسابقة ملكات جمال القارات ديسمبر 2019

التقي خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبة بمدينة شرم الشيخ ديتليف تورسيس المدير التنفيذي للمنظمة الأوروبية لتنظيم مسابقة ملكات جمال القارات وبرفقته كارين جالمان ملكة جمال القارات لعام 2018 .



وتم خلال اللقاء التشاور للإعداد لاقامة المسابقة هذا العام بإحدى المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 6 إلى 20 ديسمبر المقبل.



وأعلن المنظم للمسابقة أنه تم اختيار مدينة شرم الشيخ بعد منافسة شرسة مع احد المدن الهندية، وجاء تفوق مدينة السلام لما تتمتع به من طقس مميز ومناخ رائع؛ فضلا على مقاصدها السياحية الخلابة.



ومن المقرر اشتراك ٨٢ دولة في المسابقة فضلا على الوفود الاعلامية العالمية المرافقة لكل دولة.

وأكد المحافظ علي ترحيبه بإقامة المسابقة التى تبرز مقومات مدينة السلام السياحية أمام وسائل الإعلام العالمية، كما اهدى الشال السيناوى لملكة جمال القارات عن عام 2018 .