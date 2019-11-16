ارحموا من في الأرض .. رجل يطعم حيوانا بعد إصابته بحروق .. صور

تعرضت الغابات في أستراليا إلى حرائق إلتهمت نارها العديد من الأشجار والحيوانات ونتج عنها وفاة أربع أشخاص خلاف مئات الأشجار .





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن أحد الرجال قام بنشر مقطع فيديو مؤثر للغاية عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك أثناء إطعامه لحيوان الكوالا بعد نجاته من الحريق .





تعرض الحيوان للحرق في عدة أماكن متفرقة في جسده ، بسبب الحرائق التي نشبت في استراليا ، وبعد تمكن قوات الإطفاء من إخماد الحريق وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الحيوانات تم إطعام ذلك الحيوان الذي كان في حالة يرثى لها .



















