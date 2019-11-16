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منوعات

ارحموا من في الأرض .. رجل يطعم حيوانا بعد إصابته بحروق .. صور

السبت 16/نوفمبر/2019 - 03:37 ص
صدى البلد
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مريم صليب
تعرضت الغابات في أستراليا إلى حرائق إلتهمت نارها العديد من الأشجار والحيوانات ونتج عنها وفاة أربع أشخاص خلاف مئات الأشجار .

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن أحد الرجال قام بنشر مقطع فيديو مؤثر للغاية عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك أثناء إطعامه لحيوان الكوالا بعد نجاته من الحريق . 

تعرض الحيوان للحرق في عدة أماكن متفرقة في جسده ، بسبب الحرائق التي نشبت في استراليا ، وبعد تمكن قوات الإطفاء من إخماد الحريق وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الحيوانات تم إطعام ذلك الحيوان الذي كان في حالة يرثى لها . 





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