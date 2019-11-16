الحبس سنة وغرامة 200 جنيه.. عقوبة شخص انتحل صفة طبيب بسوهاج

يحدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة بشأن اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد (من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.



المادة 155 من القانون تنص على "كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".



وتنص المادة 156 على "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".



ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".



وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".



ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".



وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عن ضبط وإغلاق مركز للعلاج الوهمي والذى يديره أحد الأشخاص المنتحلين صفة الطبيب ويقوم بخداع المرضى حيث يدّعي العلاج بالأعشاب وعلاج السحر، وذلك بمحافظة سوهاج.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور الإبلاغ عن الاشتباه بوجود مركز علاجي مخالف قامت الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة والسكان بتشكيل لجنة تضم كل من "إدارة مكافحة العدوى بمديرية الشئون الصحية بسوهاج- التفتيش الصيدلي بالمديرية - وحدة النفايات الطبية الخطرة بالمديرية - فريق العلاج الحر بإدارة أخميم الصحية"، لافتًا إلي أن اللجنة قامت بالحملة بالتنسيق مع إدارة مباحث التموين بسوهاج، وعلى الفور تم تشميع وإغلاق المركز المشار إليه.



ومن جانبها أشارت الدكتورة نهال الشاعر رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى أنه تبين أن المركز يديره شخص ينتحل صفة الطبيب ويقوم بالكشف على المرضى ويدّعي علاج السحر وعلاج الأمراض بالأعشاب، من خلال مركزه بعرب الأطاولة خلف مستشفى الجامعة، موضحة أنه بسؤال أهل المنطقة اتضح أن هذا الشخص يأتي للمركز مرة كل 15 يوما، ويتقاضى 200 جنيه قيمة الكشف.



وذكرت "الشاعر" أنه تم ضبط كمية من الأدوية والأعشاب الطبية مجهولة المصدر بالمركز، حيث تم تحريزها بمحضر بمعرفة التفتيش الصيدلي بالمديرية، مؤكدة غلق المكان بالضبطية القضائية وإلقاء القبض على الشخص الذى يدير المركز منتحل صفة الطبيب بواسطة إدارة مباحث التموين بسوهاج.



وتؤكد الوزارة انها ماضية في شن حملاتها الرقابية على جميع المنشآت الطبية غير الحكومية بجميع محافظات الجمهورية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفات، حرصا على صحة المواطنين.

