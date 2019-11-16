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تكنولوجيا

شركة أبل تزيل 181 تطبيق محظور من متجرها App Store

السبت 16/نوفمبر/2019 - 06:01 م
app store
app store
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أحمد حازم
قامت شركة أبل Apple بإزالة جميع التطبيقات المتعلقة بالسجائر الإلكترونية "vaping" البالغ عددها 181 من متجر تطبيقات App Store الخاص بـ iOS ، وتأتي هذه الخطوة بسبب القلق المتزايد بشأن الآثار الصحية المحتملة للسجائر الإلكترونية vaping.

وبعض التطبيقات المحظورة كانت تقدم معلومات والأخبار الجديدة عن أجهزة ال vaping بجابت التطبيقات التي تتيح للمستخدمين ضبط درجة الحرارة والإعدادات الأخرى على أجهزة vaping الخاصة بهم.

ولتجنب انقطاع العملاء الحاليين ، تسمح Apple لهم بمواصلة استخدام تطبيقات السجائر الإلكترونية vaping على أجهزتهم ونقلها إلى أجهزة جديدة.

ولكن لن يتمكن المستخدمون الجدد من تنزيل هذه التطبيقات ، ولا يمكن نشر تطبيقات vaping الجديدة في متجر Apple.

جدير بالذكر أن سجائر الإلكترونية vaping واجهت العديد من الأسئلة حول سلامتها. وقد صنفها مصنعوها كبديل أكثر أمانًا من السجائر،لكن المنتقدين يرون أن الشركات لم تثبت هذه الادعاءات بطريقة علمية، وأن هذه التكنولوجيا جديدة آثارها الصحية على المدى البعيد

وللعلم ان معدل استخدام السجائر الإلكترونية vaping للمراهيقين قد زاد بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة مع انخفاض نعدل استخدام السجائر العادية بين طلاب المدارس، مما جعل منظمات الغذاء والدواء الىحظر منتجان ال vaping والخاصة ذات النطهة للحد من جاذبيتها للأطفال.

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