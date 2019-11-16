سيول وزخات رعدية.. طقس غير مستقر يضرب السعودية

تشهد المملكة العربية السعودية، طقسا غير مستقر على أجزاء متفرقة بحسب ما رصدته صور الأقمار الاصطناعية وحركة السحب المتحركة وراصد البروق ورادار الأمطار.



وأفاد بيان لهيئة الأرصاد وحماية البيئة فى المملكة، بأن أجزاءً من شمال شرق وشمال وغرب وجنوب غرب البلاد تشمل أجزاءً من منطقة الجوف والحدود الشمالية تشهد حاليا زخات رعدية متفاوتة الشدة.



ولفت البيان إلى امتداد الحالة الماطرة غيث بعض دول الخليج العربي مع استمرار تأثير السحب الرعدية والأمطار بشكل خاص على المناطق الشمالية (الجوف- تبوك –حائل)، محذرا من خطورة تشكل سيول في بعض مناطق بلاد الشام.



وتوقع البيان أن تشهد المملكة انخفاضا كبيرا فى درجات الحرارة بفعل تعمق المرتفع السيبيري نحو المنطقة.

