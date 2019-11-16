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أخبار البلد

إعلام الأزهر ينظم ندوة حول حروب الجيل الخامس.. الثلاثاء المقبل

السبت 16/نوفمبر/2019 - 02:54 م
جامعة الازهر
جامعة الازهر
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محمود ضاحي
تنظم كلية الإعلام بجامعة الأزهر الشريف، ندوة علمية يوم الثلاثاء المقبل بعنوان "حروب الجيل الخامس؛ السوشيال ميديا وتهديدات الهوية الوطنية".

ويقدم الندوة الكاتب الصحفي محمد الطوخي، ويشارك فيها اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية سابقا لأمن المعلومات، والمهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات.

وتأتي تلك الندوة، في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس الجامعة، بتنمية الوعي الطلابي بمواجهة الشائعات والأفكار الهدامة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وقام بالتنسيق للندوة الدكتور عبد الرحمن ممدوح المعيد بقسم الإذاعة والتليفزيون بالكلية؛ بإشراف الدكتور محمود مسلم عبد العاطي رئيس القسم، وبرعاية الدكتور غانم السعيد عميد الكلية والدكتور رضا عبد الواجد أمين وكيل الكلية.
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