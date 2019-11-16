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سيارات

الجمارك تبيع 51 سيارة وجرار بـ 3.5 مليون جنيه

السبت 16/نوفمبر/2019 - 04:47 م
جمارك السيارات
جمارك السيارات
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محمد يحيى ونورهان خفاجي
اعلنت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالقاهرة، عن بيع 51 سيارة ومواتير و جرار بقيمة 3.5 مليون جنيه.

قالت مصلحة الجمارك المصرية اليوم، إن عمليات البيع تمت بنظام المزاد العلني بمدينة الفسطاط بجوار النادي المصري القاهري، علي السيارات المخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي.

ذكرت المصلحة أن عمليات البيع كانت عبارة عن بيع 27 سيارة نهائيا و الابقاء علي 25 سيارة لعدم الوصول للقيمة المطلوبة.

واشارت المصلحة إلي أن البضائع التي تم بيعها تنوعت بين سيارات ملاكي وجرارات و مواتير.
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