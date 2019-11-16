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فن

تعليق غريب من ياسمين صبرى بعد سخرية الجمهور منها

السبت 16/نوفمبر/2019 - 05:51 م
صدى البلد
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أحمد إبراهيم
تعرضت الفنانة ياسمين صبرى إلى هجوم شرس من جانب متابعيها بسبب مقطع فيديو لها مع الفنانة إسعاد يونس خلال الحلقة التي ظهرت فيها منذ أيام قليلة والتى كانت حديث السوشيال ميديا.

وجاء تعليق متابعيها على الفيديو "ضحك السنين مع ياسمين صبرى" وهو الأمر الذى دفعها لتعليق غريب على الفيديو حيث قالت :""والله العظيم أنا بحبكم جدا".

يذكر أن ياسمين صبرى قد أثارت الجدل عبر برنامج "صاحبة السعادة" وتحديدا عندما سألتها عن مواصفات شريك حياتها.

وكانت آخر أعمال الفنانة ياسمين صبرى مسلسل "حكايتى" الذى شارك فى بطولته احمد صلاح حسنى وأحمد بدير وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج.
تعليق غريب من ياسمين صبرى بعد سخرية الجمهور منها
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