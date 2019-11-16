الخميس.. سامح عاشور يلتقي محامي القليوبية في لقاء مفتوح

يلتقي سامح عاشور نقيب المحامين، بمحامي القليوبية، في لقاء مفتوح، يوم الخميس المقبل في تمام الثانية عشر ظهرا، بقاعة الفورسيزون بشبرا الخيمة.



وأوضح محمد أبو ليلة عضو مجلس النقابة عن القليوبية، أن اللقاء يأتي استجابة من النقيب العام للدعوة الموجه له من محامي القليوبية.



وأضاف: "النقيب العام سيلقي الضوء على أخر المستجدات النقابية، إضافة لرده على تساؤلات المحامين الحاضرين والتي ستقدم مكتوبة للجنة النظام.